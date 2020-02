A Langeais, Philippe Raynal raconte l'histoire de la 2CV

Avis aux passionnées de la célèbre "Deux-pattes" et aux collectionneurs, voilà une exposition à ne pas manquer !

Langeais, France

Du 12 février au 5 mars, dans l'église de St Laurent à Langeais, Philippe Raynal raconte l'histoire de la 2CV et ses dérivés, au profit de l'association « les Soleils de Quentin ».

En matière d'exposition, Philippe Raynal n'est pas un néophyte. C'est tout le contraire; on lui doit notamment des exposition sur le centenaire de Panhard.

Miniatures automobile - Philippe Raynal

Côté expo, c'est encore plus riche qu'initialement : des documents d'époque, des véhicules miniatures à faire tourner toutes les têtes, des objets tous plus intéressants et de nouvelles photos. Le tout sera présenté dans cet écrin magnifique qu'est l'église St Laurent de Langeais.

Philippe Raynal est un passionné de 2CV, et plus généralement d'automobiles anciennes. - Philippe Raynal

Les visites se feront sur demande : 2cvandco@laposte.net ou 06 95 74 99 34.

Dans les prochains mois, Philippe Raynal interviendra aussi à Saint-Cyr sur Loire, à Savonnières et dans d'autres lieux de la région.

La 2CV, voiture emblématique de l’histoire de France - Philippe Raynal

La participation est libre, le tout est reversé au profit de l'association "Les Soleils de Quentin".