Biobernai, le salon de l'agriculture biologique, avec France Bleu Alsace

Le grand salon de l'agriculture bio en Alsace c'est du 11 au 12 septembre 2020 à Obernai, et c'est avec France Bleu Alsace. La thématique 2020 : "Nourri le corps et l'esprit".

Conçu dans l’esprit convivial d’une grande fête de village, aux pieds de remparts de la ville pittoresque d’Obernai située sur la route des vins d'Alsace, BiObernai propose aux visiteurs un parcours de visite libre, à travers différents espaces thématiques : quels que soient ses attentes, besoins ou centres d’intérêts, chacun peut y explorer, à son rythme, les différentes facettes de l'art de "vivre en bio". Outre la possibilité d’y faire ses achats directement auprès des exposants (en majorité locaux), une multitude d’activités, toujours guidées dans un esprit collaboratif, pédagogique et ludique est proposée pour satisfaire tous les publics : conférences et ateliers thématiques (bien-être et santé, environnement, écomobilité, initiatives locales solidaires, etc), nombreuses animations pour petits et grands (ateliers enfants, ateliers cuisine, ateliers bien-être…), déambulations et prestations artistiques mêlant humour et poésie …

Rendez-vous sur France Bleu Alsace

Samedi 12 septembre, entre 9h et 10h, nous recevrons dans notre émission jardin, Maurice Meyer, organisateur de Biobernai pour vous présenter les attraits et nouveautés de cette édition 2020. Retrouvez Isabelle Chalaye dans les allées du salon Biobernai de 11h à 12h30.

Informations pratiques

Dates et horaires 2020 : vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 septembre de 10h à 19h.

Tarifs :

Venez avant 12h chaque matin, entrez gratuitement au salon ! (Accès gratuit pour TOUS vendredi, samedi et dimanche matin dès 10h et jusqu’à 12h)

A partir de 12h : plein tarif 6 € / Tarif solidaire 3 € (réservé aux personnes sans emploi, étudiants, personnes à mobilité réduite sur présentation d'un justificatif)

GRATUIT pour les - de 12 ans

GRATUIT pour les visiteurs venant à vélo et/ou par le train (sur présentation de leur titre de transport à l'accueil billeterie)

