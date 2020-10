Bourges : "Bienvenue chez les Passiflore", exposition-phare du Festival de BD BulleBerry

Les lapins et les carottes à l'aquarelle de l'illustrateur Loïc Jouannigot peuplent le Château d'Eau - Château d'Art de Bourges. Les petites voix de Manon et Arthur sont trop fluettes pour résonner sous ses arches en pierre. Mais devant cette scène de la famille Passiflore réunie pour un atelier peinture dans la cuisine, l'émerveillement est au rendez-vous. Les couleurs chaudes, la précision du trait et une douce atmosphère séduit également leur papa, Jonathan. " Tout cela illustre bien ce qu'on peut connaître en tant que parents. La cuisine avec les dessins, l'atelier de la fin d'après-midi ...", sourit-il.

Jonathan et ses enfants Manon et Arthur à la découverte de l'univers de la famille Passiflore © Radio France - François Chagnaud

L'univers aquarelle de la famille Passiflore plonge Frédéric dans le passé, à l'époque où ce quadragénaire était jeune papa, voire jeune garçon : "Ce sont des histoires qui ressemblent beaucoup à tout ce qui a pu bercer notre enfance ... Elles m'évoquent quelque chose de très serein, très bienveillant ... à la première arche, je suis déjà conquis".

Loïc Jouannigot, le père des sept petits personnages à fourrure est lui aussi un papa comblé. Le dessinateur best-seller mondial de la littérature enfantine - traduit dans 28 langues - entretient une relation très personnelle avec son oeuvre : "C'est un rêve de gosse de faire des livres qu'on aurait aimé lire quand on était jeune !"

Loïc Jouannigot s'inspire des maîtres impressionnistes pour créer une atmosphère douce et sereine © Radio France - François Chagnaud

A la sortie du Château d'Eau, on retrouve les petits Manon et Arthur. Ils ont l'embarras du choix pour découvrir l'univers de la bande-dessinée. Le festival BulleBerry propose conférences, expositions interactives et expositions autour du 9ème art dans une dizaine de lieux du centre-ville de Bourges.

"Bienvenue chez les Passiflore" au Château d'Eau-Château d'Art, place Séraucourt à Bourges. Du 3 octobre au 1er novembre. Entrée libre.