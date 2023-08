Braderie de Lille 2023 - France Bleu radio officielle

Chaque année ce sont 2,5 millions de personnes qui fréquentent la Braderie de Lille. Cette année, elle se déroule du samedi 2 septembre à 8h au dimanche 3 septembre à 18h.

Comme pour l'édition 2022, le dôme de France Bleu prend possession de la place du théâtre pour vous faire vivre la Braderie de Lille 2023. Retrouvez le village France Bleu avec son studio pour des émissions en direct avec vos animateurs préférés.

Plus de 30 heures d'émissions seront réalisées en public et diffusées tout au long du week-end. Cette année, France Bleu Nord s'immerge dans la Braderie avec des reporters en direct depuis les différents points, Parole de bradeux une chronique de souvenirs et de tranches de vie de bradeux,

Émission spéciales :

bonnes affaires, truc et astuce, comment on chine ?

histoire de la braderie (anecdotes, concerts, légendes)

à la recherche du trésor avec un commissaire-priseur

De nombreuses personnalités défileront et de nombreux cadeaux seront distribués sur l'espace France Bleu.

France Bleu sur la Braderie de Lille

Vendredi 1 septembre

12h - 13h : On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission avec Willy Rovelli

avec 13h - 14h : Ma France l’été

16h - 19h : France Bleu Nord en direct de la Braderie de Lille

Samedi 2 septembre: 7h à 12h: Diffusion locale France Bleu Nord (5h) 12h à 13h : Diffusion nationale France Bleu (1h) Emission « L'étape gourmande » avec Nathalie Helal 13h à 16h: Diffusion locale France Bleu Nord (3h) 16h à 17h: Diffusion nationale France Bleu (1h) Emission « Planète Bleu le mag » avec Benoît Prospero

Samedi 2 septembre

7h - 12h : France Bleu Nord en direct de la Braderie de Lille

12h - 13h : L'étape gourmande avec Nathalie Helal

13h - 16h : France Bleu Nord en direct de la Braderie de Lille

16h - 17h : Planète Bleu le mag avec Benoît Prospero

17h - 19h : France Bleu Nord de la Braderie de Lille

20h - 00h : Émission musicale en direct du studio France Bleu Nord avec animation dansante.

Dimanche 3 septembre:

7h - 15h : Diffusion locale France Bleu Nord (8h)

15h - 19h : France Bleu Nord en direct de la Braderie de Lille

Le défi chenille France Bleu Nord

Après le record battu à Rouen au mois de juin avec 3940 participants, France Bleu Nord vous propose de battre le record de la chenille la plus longue du monde. Rendez-vous sur l’esplanade de Lille le samedi 2 septembre à 14h.

