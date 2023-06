Braderie de Rennes 2023: ça swingue sur la place de la mairie !

Dès 10h, au commencement de chaque heure, Nicolas et Aline ont offert démonstration et cours collectif gratuit pendant un quart d'heure...de quoi donner l'envie de se lancer dans une pratique plus régulière!

Nicolas et Aline, Dance addict à Rennes - Christine Zazial Savez vous danser le lindy-hop? le swing? Savez vous ce qu'est le balboa? La structure Dance Addict , créée en 2015 à Rennes vous donne les réponses en démonstrations ⓘ Publicité loading