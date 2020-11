Bravo les femmes - Hélène Dupérier, une artiste qui donne une seconde vie aux planches de surf

Ses planches de surf sont parfaitement reconnaissables : elles sont peintes avec une énergie et un créativité d’enfer. Mais avant de laisser sa créativité s’exprimer, Hélène a eu une carrière qui l’a mené vers la capitale.

De restauratrice d'oeuvres d'art à artiste peintre

Hélène Dupérier a toujours aimé le dessin, depuis petite et elle a décidé que l’art serait au coeur de sa vie et de son métier … D’abord restauratrice d’oeuvres peintes à Avignon et à Paris, elle a décidé de revenir vivre dans ses Landes natales et de créer. Et pourtant, ce n’était pas une voie qu’on lui conseillait mais elle a su prendre son courage à deux mains, suivre sa passion et sauter le pas … pour le plus grand plaisir de tous !

On peut retrouver ses œuvres ici.

A réécouter :

Hélène Dupérier - Bravo les femmes - Partie 1 Copier

Hélène Dupérier - Bravo les femmes - Partie 2 Copier

Hélène Dupérier - Bravo les femmes - Partie 3 Copier

Hélène Dupérier - Bravo les femmes - Partie 4 Copier