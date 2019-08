La célèbre brocante du Blanc (Indre) : un succès qui ne se dément pas

Le Blanc, Communauté de communes Brenne - Val de Creuse, France

C'est une tradition depuis 1993. Le premier dimanche d'août, le centre-ville de la ville du Blanc dans l'Indre se transforme en immense espace réservé aux brocanteurs mais aussi aux restaurateurs et cafetiers qui ont pignon sur rue. Sylvie Auteau Moënne-Loccoze y veille particulièrement : "Il n'y a donc pas en ce jour de brocante au Blanc de baraque à frites sandwichs hot-dog ou encore de barbe à papa. Ensuite nous démarchons toutes les brocantes aux alentours. Ensuite nous avons un prix de trois euros le mètre linéaire pour établir une certaine sélection. Et du coup même au niveau des particuliers on peu voir de très belles choses."

Les différentes place de la ville du Blanc ont fait le plein de brocanteurs et d'acheteurs © Radio France - Sylvain ROGIE

Cette brocante est devenue incontournable pour les 400 brocanteurs. Certain comme Patrick découvre les lieux. Il arrive tout droit de la région Bordelaise : " C'est la première fois que je viens ici. Je suis venu rendre visite à un ami à Bélâbre (Indre) et il m'a conseillé de faire cette brocante. Il a bien fait de m'inciter à venir ici. Franchement le comité d'organisation est au top et les gens sont vraiment très sympathiques." Mathieu est brocanteur au Blanc depuis vingt ans. Pour lui les raisons d'un tel succès sont multiples : " Il y a d'abord la situation géographique qui est intéressante. Une équipe organisatrice autour de Sylvie qui fait une travail considérable. Il y a aussi une très très belle qualité de marchandise combiné à un choix important. Il y en a donc pour tout le monde et à tout les prix."

Environ 10 000 visiteurs au centre ville du Blanc !

Cette 26ème brocante baignée par le soleil mais aussi la chaleur a été une nouvelle fois un véritable succès. Environ dix mille visiteurs ont arpenté les rues du centre ville du Blanc ou une bonne partie également des commerçants pour la circonstance ont ouvert les portes de leur établissement. La 27ème édition aura lieu le dimanche 2 Août 2020. Les habitués ont déjà réservé leur place pour cette brocante qui s'est taillée une sacrée réputation au fil des années grâce à une équipe organisatrice qui recherche uniquement la qualité à tous les niveaux. C'est incontestablement un choix payant.