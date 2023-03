C'est le printemps, le moment de l'immanquable rendez-vous avec la Foire Expo du pays de Montbéliard

Vous la connaissez diversifiée, accueillante et festive, cette année encore, elle tiendra toutes ses promesses

150 exposants vous donnent rendez-vous autour de 7 grands thèmes : l'agriculture, l'habitat, la mode et la beauté, l'automobile, la gastronomie, le bien-être et les loisirs, et la décoration. Autant de savoir-faire et de talents de notre territoire réuni rien que pour vous dans un seul espace, une aubaine pour trouver ce que vous cherchez.

Avec la Foire Expo, vous joindrez l'utile à l'agréable et pourrez admirer ou participer aux nombreuses animations et festivités proposées.

Un programme pensé pour les grands et les petits avec des surprises, des concours, des spectacles...et bien évidemment, avec la présence de France Bleu Belfort Montbéliard ! La radio aura le plaisir de vous retrouver en direct de la foire vendredi de 16h00 à 19h00, samedi et dimanche de 15h00 à 18h00. N'hésitez pas à venir nous voir.

Découvrez le programme complet pour ne rien manquer de cet évènement.