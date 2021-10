Le salon des vins et de la gastronomie d'Ambonnay a lieu du 22 au 24 octobre 2021 et, pendant toute la semaine, vous pourrez repartir avec vos places en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne !

Cette semaine, repartez avec vos places pour le salon des vins et de la gastronomie d'Ambonnay !

Le salon des vins et de la gastronomie d'Ambonnay

Le terroir français regorge de pépites méconnues.

Après une année 2020 compliquée pendant laquelle le salon des vins et de la gastronomie d'Ambonnay s'est déroulé sous la forme atypique d'un drive, l'édition 2021 - la 20è du salon ! - revient en force pour faire découvrir aux visiteurs de nombreux professionnels des vins et de la gastronomie et leur permettre de se constituer une jolie cave.

Manger ou boire : pas besoin de choisir

La 20è édition s'annonce mémorable, avec la présence de 30 exposants venus des quatre coins de la France. Côté vins, les visiteurs pourront déguster des breuvages venus d'Alsace, de Bourgogne ou encore du Languedoc : il y en aura pour tous les goûts et ce, à des prix raisonnables ! Un stand avec du champagne de vignerons du village sera bien évidemment de la partie, histoire de rester vraiment local !

Un stand lors du salon des vins et de la gastronomie d'Ambonnay, en 2019 - Laurent Noël

On pourra aussi déguster des fruits de mer, des escargots, du fromage ou encore des macarons ou du foie gras, histoire de ne pas faire que boire.

Des produits régionaux, artisanaux et préparés avec soin : les visiteurs devraient sans nul doute trouver leur bonheur !

Un salon en plein cœur de la Champagne

Beaucoup de salons viticoles ont lieu dans des parcs des expositions situés en périphérie de grandes villes. Le salon des vins et de la gastronomie, fier de son côté local et rural, se déroulera, quant à lui, dans le charmant petit village champenois qu'est Ambonnay.

Situé au sud-est de la Montagne de Reims, Ambonnay est à équidistance des trois principales ville de la Marne que sont Reims, Châlons-en-Champagne et Épernay.

Vos places sur France Bleu Champagne-Ardenne

Le salon, organisé par l'Amicale des sapeurs-pompiers, aura lieu du 22 au 24 octobre et, à cette occasion, France Bleu Champagne-Ardenne vous offre des places toute la semaine, notamment dans l'agenda des sorties !

Restez branchés et appelez-nous au 0.809.400.500 (prix d'un appel local) dès qu'un animateur le demande !

Bonne chance à tous !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé : à consommer avec modération.