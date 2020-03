Chaud devant ! Urgence climatique et journalisme à Tours.

Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme depuis des décennies : "La maison brûle" avait clamé le Président Jacques Chirac à la tribune des Nations Unies. Et la question nous est posée : face à cette urgence, que font les journalistes et les médias ? C’est un enjeu de société majeur.

Comment informer sur la fin d’un monde ? Pour ne pas dire, comme l’affirment certains : « comment informer avant la fin du monde ? »

Pendant trois jours, les Assises 2020 vont rassembler toutes les rédactions, les médias, les chercheurs, les personnalités de la société civile qui, en France et à l’international, tentent de répondre à ces questions. Trois jours pour partager, confronter, toutes les initiatives éditoriales, toutes les expérimentations.

Le Site MAME qui accueillera en partie les Assises du Journalisme 2020 - Marie Jansen

Et le samedi 4 Avril se déroulera le Salon du Livre du Journalisme :

Un événement unique pour retrouver tous les auteurs qui font l'actualité lors d'une journée de rencontres, de débats et de signatures : Louis BODIN, Catherine CEYLAC, Pascale CLARK, Hugo CLEMENT, Mireille DUMAS, Giulia FOÏS, Jean-Louis ETIENNE, Antoine LEIRIS, Guy LAGACHE, Fabrice LHOMME et Gérard DAVET, Laurent ROMEJKO, Eric YUNG, Patrice DUHAMEL, et tant d'autres.

Enfin, cette édition est aussi tournée vers les plus jeunes, près de 1 000 collégiens et lycéens venus de toute la région sont attendus durant les trois jours des Assises pour participer à une programmation d’éducation aux médias et à l’information qui leur est dédiée : France Télévisions proposera de nombreuses activités : casque de réalité virtuelle, initiation à l’utilisation du « hub » ou écran tactile, expérience en réalité augmentée avec Envoyé Spécial et le Medialab.