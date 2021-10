Chaumont-sur-Loire : les 9 et 10 octobre, "Quand fleurir est un art". Un bonheur pour les yeux !

Le week-end des 09 et 10 octobre, le Domaine de Chaumont-sur-Loire vous invite à "Quand fleurir est un Art" qui consacre l'Art Floral avec la présentation des œuvres d'artistes français et européens.Profitez de votre visite pour participer à un atelier floral et repartez avec votre création !