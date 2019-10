Cueillettes, expositions, explications…pour tout savoir sur les champignons de Normandie rendez-vous samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 dans la salle du château de Valognes dans la Manche.

Le festival du champignon à Valognes les 12 et 13 octobre

Valognes, Manche, France

Les 33ème journées mycologiques sont organisées par l’association mycologique du Cotentin de Valognes.

Au programme du Festival du champignon à Valognes 2019 :

Sorties cueillettes guidées :

Les sorties cueillettes sont organisées par groupes, accompagnées par des guides mycologues qualifiés à raison d’un guide au minimum pour 15 personnes. Le départ en voitures se fait de la place du château. Les inscriptions se feront à partir de 8h30 et 13h45 dans la salle du château.

Les sites de cueillette comprennent des bois domaniaux et des bois privés. Des propriétaires de manoirs et châteaux nous autorisent à titre tout à fait exceptionnel, l’accès à leur domaine. Au retour de cueillette des mycologues confirmés accueilleront les participants dans la petite salle du château pour inventorier les cueillettes.

Les horaires des cueillettes :

Le samedi de 9h à 11h et de 14h à 17h

Le dimanche de 9h à 11h.

Les inscriptions se font sur place.

Expositions dans la salle du château de Valognes :

Les visiteurs pourront admirer les champignons cueillis lors des sorties, découvrir des panneaux pédagogiques sur la biodiversité mis à disposition par la Société des Sciences et se procurer des bulletins et livres mycologiques.

Des exposants de produits naturels seront aussi présents : apiculteur, vanniers, peintres nature...

Le festival du champignon à Valognes 2019 en pratique :

Samedi 12 octobres de 9h à 12h et de 14h à18 h.

Dimanche 13 octobre de 9h à 12h et de 14h30 à 18h. (Sorties uniquement le matin)

Salle du château : Place du Château 50700 Valognes

Tarifs (sortie+exposition) : 3 € gratuit pour les moins de 14 ans. Les inscriptions pour les sorties cueillettes se font sur place.

Renseignements au 06.98.91.76.44

Le Facebook de l’association mycologique du Cotentin : AMC Valognes

Le site de l’association : Association mycologique du Cotentin