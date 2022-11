Comme chaque année, le salon Game in Reims a attiré passionnés et curieux

Le salon du jeu et du manga Game in Reims a mis le gaming à l'honneur cette année avec des stands pour jouer sur PC ou sur console.

Manga, cosplay, gaming... Que ces noms vous soient familiers ou non, vous trouverez toujours des choses à faire au salon du jeu et du manga. La 5e édition de Game in Reims a eu lieu au parc des expositions le 19 et 20 novembre.

Et comme chaque année, elle a attiré du monde : environ 17 000 visiteurs étaient attendus. "On accueille essentiellement des Rémois et des Marnais, détaille Annabelle Zeguir, la chargée de communication de l'événement, mais là on se rend compte que les visiteurs viennent d'un peu plus loin : on a eu des Belges, par exemple. Après on ne connaît pas toutes les nationalités, ou toutes les régions françaises, mais on sent que cela commence à s'élargir et à se faire connaître."

Le jeu vidéo à l'honneur

Cette année, le salon du jeu et du manga a mis l'accent sur le gaming, c'est-à-dire l'univers du jeu vidéo. Des streamers reconnus ont été invités, comme Kayane, joueuse de e-sport ou encore Adrigeek, Youtubeur passionné de technologie. "On a mis un coup d'accélérateur, comme on dit, sur les jeux vidéos, parce que c'était un petit reproche qui nous était fait les années précédentes", explique Annabelle Zeguir.

Et pour accueillir ces personnalités, les fans étaient au rendez-vous : de longues files d'attente se sont formées devant les stand de dédicace. Adrien, plus connu sous le nom d'Adrigeek était aux anges : pour lui qui n'avait pas refait de conventions depuis la crise Covid, Game in Reims était l'occasion de renouer avec son public.

Adrien, plus connu sous le nom d'Adrigeek, a attiré beaucoup de jeunes fans à Game in Reims pour des séances de dédicaces et une conférence autour du jeu vidéo © Radio France - Agathe Legrand

Un salon pour tous les âges

Si le salon du jeu et du manga s'adresse, bien évidemment, aux passionnés de ces univers, les autres visiteurs peuvent aussi s'y retrouver. "On a aussi un espace dédié à la Science fiction, où là on retrouve Star Wars, Stargate", développe la chargée de communication. "C'est vraiment pour toute la famille, c'est intergénérationnel."

Des tournois de sabres laser comme dans Star Wars pour des activités plus intergénérationnelles et qui plaisent à tous à Game in Reims. © Radio France - Agathe Legrand

Une volonté de s'adresser à tous qui n'a cessé de se renforcer avec le temps, Yacine, 16 ans, vient à Game in Reims depuis 2019. Il a vu l'évolution : "Il y a une grosse diversification par rapport à avant. Cela s'arrêtait surtout à la grosse culture geek, mais maintenant, cela s'est élargit. Par exemple, il y a des stands par rapport à l'armée, ou alors Star Wars, des trucs qui sont vraiment universel et que tout le monde peut connaître, donc forcément tout le monde peut s'amuser", conclut le jeune homme.