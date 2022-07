Au Japan Tours Festival, le cosplay fait fureur

Attention au vocabulaire : on parle bien de cosplay, de costume à la limite... Mais surtout pas de déguisement : "ça n'a rien à voir" explique Emilie, habillée en personnage de Street Fighter. "Dans cosplay il y a "cos" pour le costume, et "play" pour le jeu. On vit le personnage, c'est presque comme du théâtre". C'est bien cette idée d'incarnation qui fait le propre du cosplay : "Si on prend un clown par exemple : on ne va pas juste se déguiser en n'importe quel clown" détaille Chouchou, co-fondatrice de la Ligue des Cosplayers Extraordinaires. "On va choisir un clown spécifique, celui de telle ou telle série, et l'incarner : adopter sa gestuelle, sa manière de parler".

Morgane (à droite) porte pour la première fois son cosplay de Miss Fortune, réalisé pour l'occasion. © Radio France - Mathilde Cariou

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le cosplay ne vient pas du Japon mais des Etats-Unis. "Là-bas, les cosplayeurs mettent un point d'honneur à confectionner eux-même leur tenues" explique Chouchou. "Au contraire au Japon, il n'y a aucun problème avec le fait d'acheter une tenue complète, mais l'important c'est d'incarner à fond le personnage. En France c'est un mix des deux : certains achètent, d'autres créent.

C'est l'autre point de rupture avec le simple déguisement : l'investissement personnel et financier dans chaque projet de cosplay. Chloé par exemple, cosplayée en Flora Enchantix, a passé des heures a se construire des ailes d'environ un mètre d'envergure chacune : :"j'ai imaginé ça comme un sandwich de mousse et de tissus, avec du fil de fer pour maintenir la structure". Emilie, de son côté, a réalisé cinq version de sa tenue avant d'arriver à la bonne : "j'ai passé des heures à faire des points croisés au fil doré pour les détails de la robe". Un effort rentabilisé depuis, puisque cela fait maintenant cinq ans qu'elle porte ce costume : "c'est sa dernière convention aujourd'hui, c'est jour de fête!"

Pour son premier cosplay, Chloé a choisi cette version de Flora Enchantix avec des ailes d'un mètre d'envergure chacune. © Radio France - Mathilde Cariou

Sur le site de l'exposition, des ateliers de cosplay sont programmés tout au long du week-end : maquillage, création d'objets en mousse ou en résine, conférences, dessin... Avant le grand concours prévu dimanche, la Coupe de France de cosplay "All Stars" !