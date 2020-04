Coronavirus : la Foire Comtoise 2020 annulée

Les événements franc-comtois ont fermés leurs portes les uns après les autres depuis plus d'un mois et la Foire Comtoise de Besançon ne fait pas exception : l'édition 2020 a été annulée, annonce un communiqué de son organisateur, Micropolis.

Une décision prise à cause de la crise du coronavirus et de l'impossibilité des exposants de pouvoir s'y rendre. C'est le cas des "partenaires agricoles, et particulièrement ceux de la race montbéliarde" qui ont informé les organisateurs de ne pouvoir venir cette année. C'est également le cas pour les exposants du Sénégal, pays invité cette année.

Cette annulation "n'a pas été décidée par gaieté de cœur", regrette le directeur général de Micropolis, Didier Sikkink car les délais pour l'organisation ne sont plus tenables, même avec un "déconfinement opérationnel à la date du 16 mai", poursuit Didier Sikkink.

Une solution de repli pour le mois de juillet ?

En dépit de son annulation, Micropolis pense toujours à une solution de repli, en l'occurrence une fête organisée en juillet avec des éleveurs, restaurateurs ou encore forains de la région, afin de compenser l'annulation. Mais seulement "si les conditions le permettent".

La Foire Comtoise n'a été annulée que trois fois en 97 ans d'existence.