Creativa Metz 2020, le salon des loisirs créatifs

Creativa Metz est le rendez-vous des passionnés et des amateurs d’activités manuelles de l’Est de la France : des boutiques pour faire le plein de matériels, des expositions pour faire le plein d’idées et des ateliers d’initiation et de perfectionnement pour aborder différentes techniques. Il se tiendra à Metz Expo du 6 au 9 février 2020.

Le Carnaval au cœur du Salon

Près de 150 exposants sont attendus pour cette année !

Conseils, nouveautés, matériels et divers ateliers d'initiation autour de l'art du fil, des activités manuelles, du home déco, des astuces brico et des gourmandes ou festives !

6 000 m² entièrement dédiés aux activités manuelles avec tous les conseils, les produits et les dernières tendances en matière d'art du fil, beaux-arts, scrapbooking, perles, carterie, modelage, édition spécialisée, cuisine créative...

Des ateliers pour découvrir et faire soi-même

De nombreux ateliers très variés vous sont proposés pour cette nouvelle édition du Salon. Les réservations pour ceux-ci se font sur place, le jour même.

Ateliers décoration : esprit bohème avec les créations en macramé d'Amélie Bontemps et culture amérindienne avec l'atelier d'attrape rêves d'Aurélie.

: esprit bohème avec les créations en macramé d'Amélie Bontemps et culture amérindienne avec l'atelier d'attrape rêves d'Aurélie. Ateliers art du fil, couture : tissage de perles Miyuki, sans métier à tisser par Anne-Sophie et broderie par Muriel Delaby

: tissage de perles Miyuki, sans métier à tisser par Anne-Sophie et broderie par Muriel Delaby Atelier bijoux : création en pâte polymère "Made'moizelle Cloé" et en argile polymère par Audrey.

Atelier nature : création d'un terrarium "forêt de verre" ou florale "Histoire de fleurs" par Mélanie.

création d'un terrarium "forêt de verre" ou florale "Histoire de fleurs" par Mélanie. Atelier autour du papier : carterie artisanale avec Marie-Noëlle Velleur et création d'objets en papier découpé "Super Papier" avec Sarah Poulain

carterie artisanale avec Marie-Noëlle Velleur et création d'objets en papier découpé "Super Papier" avec Sarah Poulain Cosmétique fait-maison : shampoing solide, déodorant, crème visage, baume à lèvres, dentifrice, gommage, rouge à lèvres.

Les nouveautés 2020 !

Des expositions inédites et repensées (patchwork, photo et une grande exposition et animation sur la thématique du carnaval de Venise par le collectif Sérénissima); des espaces de détente plus nombreux; un secteur "art du fil" mieux défini et de nombreuses autres surprises !

Comme chaque année, le Salon du Chocolat et des Gourmandises se tiendra aux mêmes dates que le Salon Creativa et le billet d'entrée (tarif unique de 7,50€) vous permettra de vous promener au sein des deux salons.

(Sauf si vous gagnez vos invitations sur France Bleu Lorraine, là ça sera gratuit :) )

Bon plan des parents

Une garderie récréative est proposée aux enfants de 6 à 12 ans le week-end : la première heure et demie est gratuite, ensuite le tarif passe à 2€/h.