De Bussière-Badil à Monpazier, l'artisanat est à l'honneur ce week-end en Dordogne

France Bleu Périgord soutient l'artisanat et vous emmène au cœur des événements incontournables de l'art périgourdin. Pour ce long week-end de l'Ascension, les artisans vous donnent rendez-vous à Bussière-Badil, en Périgord vert, pour la 46ème édition du marché céramique. En Périgord pourpre, c'est le salon Métiers & Arts qui s'est installé pour la 14ème fois au cœur de la bastide de Monpazier.

14ème salon Métiers & Arts de Monpazier

Ils sont plus de 40 artistes et artisans d'art à avoir répondu présent pour participer à cette 14ème édition du salon Métiers & Arts, au cœur de la bastide de Monpazier . Jusqu'au dimanche 21 mai, partez à la rencontre d'une multitude de métiers, de matières et de savoir-faire. Du papier au cuir, du feutre au béton, c'est un salon exigeant, connu et reconnu.

Annabelle Degroote, créatrice de bijoux à Saussignac © Radio France - Marie-Dominique Privé

Après avoir vécu à Lille puis en Ariège, c'est finalement en Dordogne que la créatrice de bijoux Annabelle Degroote a trouvé son petit coin de paradis.

Tatiana Hairy, laqueuse à Aulnay-Sous-Bois (93) © Radio France - Marie-Dominique Privé

Tatiana Hairy a fait la route depuis Aulnay-Sous-Bois en région parisienne pour exposer sur le salon de Monpazier. Sa spécialité : la laque. Elle est originaire d'Asie et sert à la base à protéger les objets des méfaits du temps. Mais c'est aujourd'hui une véritable technique décorative qu'utilise Tatiana Hairy.

Pour découvrir le travail de Tatiana Hairy, d'Annabelle Degroote et des autres exposants, rendez-vous à Monpazier jusqu'à 19h ce samedi 20 mai et de 10h à 18h ce dimanche 21 mai.

46ème marché céramique de Bussière-Badil

C'est devenu un événement phare au cœur du Parc Régional Périgord-Limousin. C'est déjà la 46ème édition du marché céramique de Bussière-Badil qui se déroule jusqu'au dimanche 21 mai. De la création aérienne, des sculptures d'inspiration paléolithiques ou encore des émaux picturaux, il y a de quoi faire de belles découvertes grâce à la quarantaine d'exposants présents pour cette nouvelle édition.

Dalloun et sa céramique contemporaine © Radio France - Bernard Guyot

Dalloun a fait la route depuis le Berry pour venir présenter ses pièces de céramique contemporaine. La céramique contemporaine redécouvre la beauté et l’étonnante modernité de la terre sigillée, technique respectueuse de la terre, héritière des céramiques gréco-romaines.

Mathieu Duval, sculpteur céramiste © Radio France - Bernard Guyot

Mathieu Duval , sculpteur céramiste, sillonne la France avec son équipement et partage avec la public son amour pour la création. Depuis son enfance il travaille l'argile et explore la matière en autodidacte. Sur le marché céramique de Bussière-Badil, Mathieu Duval propose une démonstration de création en direct, tout au long du week-end.

