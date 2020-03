Découvrez l'exposition "Folklore" au Centre Pompidou-Metz avec France Bleu Lorraine

Une nouvelle exposition sur le thème du folklore et ses multiples facettes dans la création contemporaine à admirer au Centre Pompidou-Metz en partenariat avec France Bleu Lorraine.

Composition VI, 1913, by Vassily Kandinsky

A partir du 21 mars et jusqu'au 21 septembre 2020, le centre Pompidou-Metz accueille une nouvelle exposition, "Folklore".

"Assimilé à la tradition, et donc en apparence à l’opposé de la notion d’avant-garde, l’univers du folklore, sujet à de multiples controverses, infiltre de différentes manières des pans entiers de la modernité et de la création contemporaine. Loin des clichés d’un passéisme suranné et artificiel, les artistes ont pu y trouver une source d’inspiration, une puissance régénératrice, aussi bien qu’un objet d’analyse critique ou de contestation."

Vous pourrez admirer des oeuvres de Vassilly Kandinsky, Constantin Brâncuși, Natalia Gontcharova, Sophie Taeuber-Arp, Július Koller, Endri Dani, Michel Aubry, Susan Hiller, Florian Fouché, etc...

Infos pratiques

L'exposition "Folklore" est ponctuée d’évènements associés : concerts, projections, spectacles...

Renseignements et accueil téléphonique : au +33 (0)3 87 15 39 39 tous les jours de 9h à 17h.

Horaires d'ouverture : fermé les mardis, de 10h à 18h les autres jours, à partir du 1er avril les vendredis, samedis et dimaches jusqu'à 19h.

Tarifs : Tarif modulable en fonction du nombre d’espaces d'expositions ouverts le jour de votre visite : 7€ / 10€ / 12€. Entrée gratuite pour les moins de 26 ans.