Découvrez la formidable exposition-spectacle "24h de la vie d'une femme" au Dock des Suds à Marseille !

Une exposition immersive originale et particulièrement réussie, à vivre au Dock des Suds, jusqu'au 20 mai 2023 !

Avec 24h de la vie d’une femme, Ars Anima vous invite à vous glisser dans la peau de Abi, Aouda, Shayda, Juanita, Vandana et Marie en Asie, Afrique, Europe et Amérique Latine. Une immense réussite pour tous les publics !

ⓘ Publicité

Cette expérience immersive, souvent bouleversante et toujours enrichissante, remet en question les systèmes en place, en France et dans le monde. C'est un voyage surprenant, ludique et pédagogique, pour vivre et ressentir les enjeux d’égalité filles-garçons et femmes-hommes au quotidien, à l’origine de l’engagement de ces femmes pour d’autres femmes !

Vous suivrez ainsi, avec d'autres visiteurs et visiteuses, l’itinéraire de vie d’une des 6 femmes, guidé par le son de sa voix et en interaction avec des comédiens au cœur d’un parcours scénographié, animé et mis en lumière. D’une immersion dans l’enfance, de la puberté à l’âge adulte, vous évoluez au gré des événements de sa vie, à travers ses difficultés et ses peines, les injustices auxquelles elle fait face, ses prises de consciences et ses actes d’engagement.

Une heure de voyage en interaction avec des comédiennes et comédiens qui vous invite à prendre position et à vous engager !

Film présentation 24h de la vie d'une femme

À la rencontre de femmes engagées à travers le monde

Des parcours de femmes résilientes, inspirantes et déterminées, c'est la force de cette exposition évènement que France Bleu Provence soutient. Leurs témoignages parlent d’enfance, de puberté, d’accès à l’éducation, d’amour, de violences, de rapport au corps et de place des femmes dans la société. Mélanie Masson a rencontré deux de ces femmes qui forcent le respect et l'admiration.

Aouda / Adja – Née à Conakry en Guinée, Aouda est issue d’un mariage désapprouvé par les familles. Elle va dans une école catholique car son père tient à ce qu’elle soit éduquée. A 9 ans, tôt un matin, elle est emmenée par ses tantes au village…Protéger la fille, c’est protéger le monde.

loading

Aouda et Mélanie Masson à la sortie de l'exposition © Radio France - Mélanie Masson

Shayda – Fille d’imam au Kurdistan iranien, Shayda affronte son père dès son plus jeune âge pour obtenir l’autorisation de dessiner et de peindre. Elle défie à 13 ans son autorité et fait une fugue à Téhéran. Rattrapée, elle est convoquée devant un conseil familial dont la sanction peut être la mort…Résister, c’est savoir dire non.

loading

Sayda et Mélanie Masson à la sortie de l'exposition © Radio France - Mélanie Masson

Un projet éducatif original et accessible

Au-delà de cette inspirante exposition ouverte au grand public, il y a aussi un formidable travail de sensibilisation de la jeune génération à l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Une manière originale et efficace de contribuer à former des citoyens conscients et engagés sur cette thématique hautement d’actualité.

Vous êtes enseignant.e, venez découvrir 24h de la vie d’une femme avec vos élèves ! Plus d'infos par ici

24h de la vie d'une femme - retours du public scolaire

La mobilisation des associations du territoire

SOS Méditerrannée , l'UNICEF , Plan Internationa l, Territoires Solidaires , sont autant d'associations qui se mobilisent autour de cette exposition immersive. À noter que les associations pour les droits des femmes vous donnent rendez-vous sur le Corner des Associations, aux Docks des Suds à Marseille, sur le lieu de l'exposition. L’occasion de se faire connaître et de vous proposer une programmation de conférences, spectacles et débats sur nos thématiques. Plus d'infos ici .