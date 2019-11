Derniers préparatifs avant l'ouverture du Village de Noël du Barcarès

Le Barcarès, France

Pour le moment, pas de rennes, mais quelques camions, et pas de neige, mais un peu de poussière ! Quelques jours avant son ouverture, le Village de Noël du Barcarès prend forme. Les chalets qui accueilleront les commerces et les restaurants sont montés. Mais la décoration, l'aménagement à certains accès et les installations électriques restent à peaufiner.

Course contre la montre

Chez ceux qui animeront le Village, les derniers travaux sont aussi en cours. "On avance petit à petit, mais on y est presque" se réjouit Lucie Laborie, du restaurant "l'Après-ski". "On s'occupe des derniers détails, c'est un peu une course contre la montre" confie la co-gérante.

"Il faut optimiser notre chalet, parce qu'on va passer un mois et demi dedans. On en est presque à mettre à un matelas dans la mezzanine !". Dans son petit habitacle de 3m², Lou Ortigosa a le sourire aux lèvres. Pour la première fois, l'enseigne de restauration qu'elle a monté avec une amie prend place au Village de Noël du Barcarès. "Nous nous sommes lancées en juillet. Et on voulait absolument être sur cet événement. C'est une superbe opportunité pour nous ! Cela va nous permettre de nous faire connaître, de rencontrer du monde" s’enthousiasme-t-elle.

En tout, une centaine de commerces seront installés. Cela a nécessité une cinquantaine de semi-remorques pour installer les chalets, dont la pose a commencé dès le mois de septembre. Le marché se terminera le 12 janvier.

Quand les Schtroumpfs remplacent les lutins

C'est la deuxième année que le Village s'installe dans les jardins du Lydia. L'année dernière, un peu plus d'un million de visiteurs sont venus au Barcarès profiter de la fête. Les organisateurs visent une fréquentation en hausse pour cette édition.

Pour cela, ils ont mis le paquet. Ils comptent notamment sur de petits êtres bleus... "Nous avons l'honneur d'accueillir la Schtroumpf Experience" relate Maxime Ferrand. "C'est une animation qui était à la porte de Versailles de Paris, qui est passée par plusieurs villes européennes... Cela démontre que les bons chiffres de l'an dernier nous ont permis de gagner en crédibilité".

La "Schtroumpf Experience" commence samedi 23, à 14 heures. Elle se déroulera au Mas de l'Ille. Tarifs ici.