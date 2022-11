ÉMISSION SPÉCIALE Vivez la Sainte-Catherine à Vesoul avec France Bleu

Les Catherinettes, les petits cochons en pain d'épices avec leur sifflet dans le derrière et les concours d'élevage font leur retour à Vesoul. Comme chaque année depuis plus de 700 ans, excepté en 2020 année marquée par le Covid, la ville de Haute-Saône organise, ce vendredi 25 novembre, sa célèbre foire de la Sainte-Catherine. Tôt le matin, 500 commerçants vont installer leurs stands dans les rues du centre-ville. Même s'il risque de pleuvoir toute la journée, environ 40.000 visiteurs sont attendus.

Découvrez la richesse de cette foire et des traditions haut-saônoises avec France Bleu Besançon ce vendredi de 6h à 12h en direct des Halles de Vesoul.

Suivez l'émission spéciale Sainte-Catherine à Vesoul

Au programme, des invités, des jeux et des recettes

De 6h à 9h, la matinale de France Bleu Besançon vous fait vivre l'installation et l'ouverture de la foire de la Sainte-Catherine avec Pol Laurent et Marion Streicher sous les Halles et Clémentine Sabrié en déambulation dans les allées à la rencontre des différents acteurs de la foire. Vous entendrez, par exemple, Noémie Fichet, boulangère aux Douceurs de Noémie, qui fabrique les fameux cochons en pain d'épices avec les petits sifflets, Robert Rouillaud, démonstrateur depuis 26 ans à la foire de la Sainte-Catherine à Vesoul, ou encore Jérôme Rolin, éleveur bovin haut-saônois qui vend plusieurs bêtes aux enchères.

De 9h à 12h, vos programmes Côté culture, Côté experts, Côté saveur et Côté jeu avec Cyril Seguin en direct des Halles de Vesoul. Pour Côté experts, à 9h30, France Bleu Besançon reçoit Patrick Nicolas, garde forestier et auteur du livre Arbres admirables de Franche-Comté dans le cadre de la journée spéciale France Bleu s'engage pour nos arbres et nos forêts , parce qu'"à la Sainte-Catherine, tout arbre prend racines". De 10h à 11h, on se régale avec les producteurs et les restaurateurs présents à la foire.

Les petits cochons, avec ou sans sifflets ?

L'une des traditions de la Sainte-Catherine à Vesoul est menacée. Il n'y a plus de petits sifflets en bois pour mettre dans le derrière des petits cochons en pain d'épices. Le tourneur jurassien qui les fabriquait est malade, donc la production est à l'arrêt. Suite à un article de France Bleu, d'autres professionnels du bois avaient proposé de prendre la relève . Finalement, après quelques jours de réflexion, les boulangers vésuliens n'ont pas passé de commande parce que les petits instruments seraient arrivés trop tard. Il sera donc difficile de trouver un cochon avec un sifflet cette année, mais un réseau est créé pour éviter la pénurie l'année prochaine.

Chaque année, pour la Sainte-Catherine, les boulangers de Vesoul fabriquent des petits cochons en pain d'épices et ils glissent un sifflet en bois dans l'arrière-train du gâteau. © Radio France - Clémentine Sabrié

Le concours du plus beau chapeau des Catherinettes

Des jeunes femmes coiffées de chapeaux verts et jaunes extravagants vont fendre la foule toute la journée. Ce sont les Catherinettes, des femmes âgées de 25 ans, célibataires et sans enfant. Sainte-Catherine est la patronne des jeunes femmes célibataires. La tradition voulait qu'à 25 ans les femmes célibataires invoquent Sainte-Catherine pour qu'elle leur trouve un mari.

Pauline Ravry, originaire de Luxeuil, a confectionné son chapeau pour la Sainte-Catherine avec sa marraine. Dessus, des objets représentent son métier et ses passions. - Pauline Ravry

Mais les mœurs ont évolué ces dernières années. Désormais, la ville de Vesoul organise le concours du plus beau chapeau. Ces couvre-chefs sont faits-mains, chargés de détails représentant le métier et les passions de celles qui les portent. Ce vendredi, 26 Catherinettes sont en compétition. Le concours a lieu à 14h, place de l'église Saint-Georges.

Info pratique

Pour faciliter l'accès à la foire et éviter les bouchons, tous les transports en commun sont gratuits ce vendredi dans l'agglomération vésulienne. Les itinéraires de certaines lignes de bus sont modifiés pour contourner le centre-ville, où à lieu la foire. Une navette spéciale est également mise en place entre 8h et 19h30. Elle part du parking du Super U et vous dépose près du Théâtre Edwige Feuillère (au bout de l'avenue du Durgeon).