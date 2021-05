EN IMAGES - La préfecture de la Mayenne accueille une exposition sur le Tour de France

L'exposition photo "La Mayenne et le Tour, toute une histoire..." revient sur 80 ans d'histoire entre le Tour et le territoire, grâce au travail des archives départementales de la Mayenne.

Les photographies sont issues des archives départementales de la Mayenne. © Radio France - Selma Riche

Revenir aux origines

"On a choisi ces photos là dans un souci de rappeler quel avait été le premier passage du Tour de France en Mayenne parce qu'il y a eu beaucoup de passages dans les années 70, 80, 2000", explique Cyril Daydé, directeur des archives départementales de la Mayenne.

Le Tour de France passe en Mayenne pour la première fois en 1936. © Radio France - Selma Riche

"Sur cette période plus contemporaine et mieux connue, on a délibérément choisi de moins insister parce que les uns et les autres peuvent avoir des souvenirs en tête. Et puis, c'est le sujet qui est davantage creusé sur le site internet dédié à l'exposition. Et l'idée, c'est d'avoir une expo dans la rue et un site Internet qui ne soient pas du tout en doublon l'un avec l'autre, mais qui soient complémentaire."

Les frères Madiot sont des coureurs emblématiques de la Grande Boucle. © Radio France - Selma Riche

L'exposition "La Mayenne et le Tour, toute une histoire..." est visible sur les grilles de la préfecture jusqu'au 30 juin, jour de l'étape du contre-la-montre à Laval pour l'édition du Tour 2021.

Selma Riche