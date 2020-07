EN LIVE - Lancement de l'exposition Pop Lamborghini à la Cité de l'Automobile à Mulhouse

Le Live Facebook du lancement de l'exposition "Pop Lamborghini" ce jeudi 9 juillet à partir de 20h30 est à suivre sur la page facebook de Mecanicus.

France Bleu Alsace, partenaire de l'exposition Pop Lamborghini

Pour marquer le lancement de l'exposition "Pop Lamborghini", un live se tiendra sur la page Facebook de la Cité de l'Automobile à Mulhouse ! Durant près d’une heure différentes personnalités exprimeront leur sentiment sur la Pop Culture et le lien affectif qui les relie à Lamborghini.

Plusieurs invités feront leur apparition durant cette soirée dont Guy Berryman, bassiste du groupe Coldplay ; un pilote de course professionnel ; des entrepreneurs français investis dans la fabrication des modèles de prestige ; un artiste alsacien inspiré par le Taureau, symbole du cette firme de caractère.

Pour rappel, à partir du 9 juillet 2020 et jusqu'au 10 janvier 2021, la Cité de l’Automobile met à l’honneur Lamborghini et réunit des modèles phares du constructeur italien, signés par les plus grands noms de la carrosserie et du design. Mettant en lumière les connexions entre les véhicules les plus audacieux de la marque et la pop culture contemporaine, l'exposition célèbre 60 ans d'avant-garde.