En Mayenne, Loiron-Ruillé fait la Fête des Blés d'or, après deux ans sans festivités

Loiron-Ruillé a retrouvé sa traditionnelle fête des Blés d'or, samedi 17 et dimanche 18 juillet. Après une édition 2020 annulée à cause de la crise, les habitants se sont réunis autour des courses cyclistes, sous le beau soleil mayennais.

La fête des Blés d'or, c'était ce samedi 17 et ce dimanche 18 juillet à Entrammes. La traditionnelle fête estivale, vieille de 58 ans, avait connu une annulation l'année dernière, à cause de la crise sanitaire. Alors cette année, les habitants sont au rendez-vous, pour la course cycliste des minimes, ce dimanche.

"Voir des gens heureux"

Emma, 12 ans, vient avec ses copines pour l'ambiance. "Il y a pas mal de gens et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça à cause du Covid. Ça fait du bien de revoir du monde et de voir que les gens sont heureux." Grégory a même fait le chemin en famille depuis Montsûrs, pour le vélo. "C'est super sympa et puis on a le soleil, alors ça fait tout !"

"Une immense joie"

Pour se protéger du soleil, le comité des fêtes a installé de grandes tentes blanches, en face de la buvette. Accoudé à l'ombre, le maire du village, Bernard Bourgeais, se rafraîchit. "Ça me fait vraiment une immense joie d'avoir retrouvé cette fête des Blés d'or, qu'on n'avait pas connue en 2020. Et puis, ces dernières années, la fête avait perdu de son entrain et là, c'est bien reparti."

Paris réussi pour Daniel Cordelet, président du comité des fêtes. "Ça c'est très bien passé, sourit-il. Et puis, le beau temps était parmi nous. C'était une première chose pour le moral."

Prochain rendez-vous festif à Loiron-Ruillé, le vide-grenier, prévu le 12 septembre, en fonction des contraintes sanitaires.