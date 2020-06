Etsaut : la Vallée d'Aspe se donne rendez-vous au marché dominical jusqu'au 27 septembre !

Mon premier est un village, mon second est un terroir d'exception, mon troisième présente des hommes et des femmes de caractère. Mon tout est un marché dominical exceptionnel, dès 9 heures tous les week-end !

En Vallée d'Aspe comme à ailleurs, le coronavirus est passé par là. L'an dernier à cette période, allaient bon train les premiers préparatifs de la fête, que dis-je, du Festival du Fromage de juillet à Etsaut. Réunions, programmes, animations. Autant de joyeux scenarii pour tout paysans, producteurs et Aspois qui se respectent. Mais cette année ce bouillonnement pastoral a laissé place à la morosité ambiante. Ou plutôt a "failli" laisser place. Alors comment ne pas perdre le bénéfice de 26 ans de Fêtes et Festivals du Fromage et autant de reconnaissance d'un savoir faire ancestral en Aspe ? D'abord en regardant dans le rétro, le travail accompli...

Fête du Fromage d'Etsaut, millésime 2002

Et après tous ces souvenirs qui reviennent, que faire ? Pas de Fête de Fromage à Etsaut, cause C19 ? Et si on aménageait les marchés d'été ?

Ca va marcher, le marché, de juin à septembre ?

L'idée c'est de faire des marchés de juillet et d'août des petits frères du Festival du Fromage. Mais pas que. Et démarrer mi-juin. Eh bien ! Figurez-vous que les deux premiers week-end ont été un succès. Du coup tous les dimanches de 9 à 13 heures on trouve tout un tas de produits à tomber par terre. Et devinez qui ? Descendus des estives ? Les producteurs de fromages !

La bien séance ne permet pas d'aller plus loin pour la représentation du "tomber par terre", mais :

On peut vous présenter quelques producteurs :

Et cette liste n'est pas exhaustive ! Bien au contraire. Alors rendez-vous ce 28 juin à Etsaut dès 9 heures et ainsi de suite jusqu'au 27 Septembre.

C'est tout ?

Non. En fait, comme vous allez prendre goût à ces marchés Aspois, nous avons demandé aux organisateurs, la Mairie et la Main à la Pâtte (sic), de nous confier un petit secret. Et vous savez quoi ? En octobre, une cousine germaine de la Festival du Fromage va s'installer le temps d'un week-end à Etsaut. Alors si j'étais vous je garderais une place pour LE...