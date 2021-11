Évènement : le 26e Forum Avenir Étudiant est de retour à Reims les 26 et 27 novembre 2021

Après une année 2020 uniquement virtuelle, c'est le grand retour dans le réel pour le Forum Avenir Étudiant, qui revient pour le plus grand plaisir des lycéens et des étudiants. Organisé par Studyrama et l'Académie de Reims, ce forum incontournable oriente les jeunes quant à leur avenir.

Les étudiants pourront parcourir les allées du Forum Avenir Étudiant et aller à la rencontre de nombreux professionnels les 26 et 27 novembre, au Parc des Expositions de Reims.

Reims est une ville estudiantine, forte de 31.000 étudiants. Les formations, variées, couvrent quasiment l'ensemble des domaines d'activité et offrent un parcours riche à chaque étudiant, qu'il choisisse le droit, la gestion, le commerce ou encore le journalisme.

La 25e édition, sévèrement impactée par la pandémie, s'est déroulée de manière virtuelle. Autant dire que le retour à une édition plus "normale" et surtout plus sereine était attendu de pied ferme, tant par les organisateurs que par les lycéens et étudiants soucieux de prendre leur (future) vie professionnelle en main.

C'est donc dans ces conditions particulières que la 26e édition a été organisée...

Des formations pour tous

Grâce à Studyrama, les salons ne sont plus de simples successions de stands mais bel et bien une véritable organisation digne d'une fourmilière. De l'université au BTS en passant par l'école d'ingénieurs, il y a de quoi contenter les jeunes comme leurs parents. Numérique, marketing, commerce, droit, santé... près de 800 formations allant de BAC+2 à BAC+5 seront ainsi mises en avant lors de ces deux jours !

Les professeurs et les spécialistes des études supérieures seront là pour répondre aux questions les poussées des jeunes venus se renseigner.

Il y aura également de nombreuses conférences, que les étudiants peuvent d'ores et déjà découvrir via Parcoursup.

France Bleu Champagne-Ardenne est un partenaire local historique des salon Studyrama, et il est donc logique que notre antenne s'en fasse l'écho.

Le salon Studyrama Forum Avenir Étudiant de Reims aura lieu au Parc des Expositions, dans la zone Farman.

On espère que vous serez nombreux à le découvrir !