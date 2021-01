Expo virtuelle d'art postal entre Kagoshima et Strasbourg

Découvrez l'exposition virtuelle d'art postal entre Kagoshima et Strasbourg.

Depuis 2019, il existe un partenariat entre une ville du Japon, Kagoshima et Strasbourg. C’est pas mal, hein, c’est japonais. Kagoshima, c’est dans le sud de Kyushu, pour ceux qui voient où c’est. Récemment, cette ville nous a fait un clin d’œil en personnalisant l’un de ses tramways aux couleurs de Strasbourg !Ça, c’est le bruit des annonces d’un tram de Kagoshima, véridique. Donc, le mois dernier, Kagoshima a mis en valeur le partenariat entre les deux communes en personnalisant un de ses tramways : on y découvre ainsi des maisons alsaciennes colorés, nos fameux chalets de bois illuminés pour le Christkindelsmarik, oui, c’était ambiance Noël. C’est très sympa. De notre côté, à Strossbori, le Lieu d’Europe sort de son territoire habituel, l’Europe pour proposer une exposition virtuelle autour d’une collaboration nippo-alsacienne. Les habitants des deux villes ont en effet créé des enveloppes personnalisées, envoyées depuis Kagoshima jusqu’à Strasbourg et inversement, dans le cadre d’un projet de « Mail Art », de l’art postal. Il y a même du manga dessiné sur les enveloppes. Allez, séquence nostalgie !Oh jééé, 1988, ça ne nous rajeunit pas. De quoi s’évader quelque temps, en rêvant à un éventuel futur voyage, au pays du soleil levant. Toutes les infos et l’expo virtuelle d’art postal sur le site du Lieu d'Europe.