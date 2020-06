France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle de l'exposition estival de Pascal Jaouen « War an Hent... Sur la Route de ... » Gagnez vos invitations à l'expo, des marinières signées Pascal Jaouen ou le livre "Pascal Jaouen, War an Hent... Sur la route de... Bannalec à Compostelle"

Exposition estivale Pascal Jaouen « War an Hent... Sur la Route de ... » du 02/06 au 18/12/ 2020 à Quimper

Exposition estivale Pascal Jaouen « War an Hent... Sur la Route de ... » du 2 juin au 18 décembre 2020

Exposition estivale « War an Hent... Sur la Route de ... »

Du 2 juin au 18 décembre 2020, l'espace d'exposition d'Art Textile et de Haute-Broderie « Baradoz- Paradis» de l'Ecole de Broderie d'Art, accueille les tenues de la nouvelle collection brodée Pascal Jaouen, « War an Hent... Sur la Route de... ». Ce défilé-spectacle a enchanté et fait voyager les milliers de spectateurs venus l'applaudir à Fouesnant, Lorient (Festival Interceltique), Quimper ou Châtelaudren.

De la Bretagne à la Galice, des parures brodées de fils aux habits de lumière, Pascal Jaouen a revisité et transposé sur des robes de rêve le mythique pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Avec cette exposition, le brodeur-styliste propose aux visiteurs une immersion complète dans son processus de création : du croquis préparatoire aux échantillons de tissus, des coulisses à la scène, la genèse de la collection est ici présentée en vis-à-vis des réalisations.

Broderies scintillantes, étoffes précieuses, toilettes peintes par l'artiste plasticien Michel Costiou, accessoires raffinés, coiffures sophistiquées se dévoilent au plus près du regard et livrent leurs secrets de beauté. Féminine, précieuse, glamour, dynamique et provocante, chaque création est un hommage à cette Femme que le pèlerin pourrait rencontrer.

Venez arpenter ce Chemin. Baradoz/Paradis Ecole de Broderie d'Art 16 rue Haute 29000 Quimper

Horaires :