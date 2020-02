Exposition Playmobil à Gravelotte : gagnez votre maison Playmobil avec France Bleu Lorraine

Pour la 6e édition, l'exposition Playmobil est de retour à Gravelotte du 28 février au 1er mars. Plus de 100 000 pièces et 12 000 figurines seront mises en place par l'association Culture et Loisirs pour le plus grand plaisir des petits...et des grands !

En avant les histoires !

Lancée dans les années 1970 et ayant connue immédiatement un succès fulgurant, la petite figurine est plus que jamais d'actualité, le sourire toujours présent, indémodable !

En 2020, l'exposition Playmobil organisée par Playmo Arnaud, et issue de sa collection privée, en partenariat avec l'association Culture et Loisirs de Gravelotte revient à la salle des fêtes pour une sixième édition du 28 février au 1er mars. Cette exposition incontournable du début d'année dans la région s’annonce festive, avec des animations pour petits et grands, et de nombreux jeux concours pour tenter de remporter des boites Playmobil.

Exposition Playmobil, 6e édition !

Gagnez votre maison Playmobil

En avant les histoires ! - ©Playmobil

Jouez dans le module de jeu ci-dessous pour gagner une Maison "City Life" Playmobil : inscrivez-vous avant le 23 février, 23h59. Bonne chance !

Ecoutez France Bleu Lorraine et gagnez vos pass famille pour découvrir l'exposition de Gravelotte.

Des chiffres qui impressionnent

Cow-boy & Co © Radio France - ©Bruno Marion

Avec des dizaines de thèmes différents, l'exposition Playmobil de Gravelotte se renouvelle sans cesse, comptant aujourd’hui plus de 100 000 pièces et 12 000 figurines.

Fier de ses 3600 visiteurs l’année dernière, L’Association Culture et Loisirs de Gravelotte et Playmo Arnaud renouvellent l’opération pour le plaisir des petits et des grands !

Pour cette sixième édition, les bénévoles se mobiliseront durant plus d’une semaine, du montage au démontage en passant par l’ouverture au public. Ils seront une trentaine à se relayer en permanence afin de faire vivre l’événement.