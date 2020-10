Festival de l'écologie et de la nature de Woippy 2020 avec France Bleu Lorraine

Rendez-vous à la salle Saint-Exupéry, sur la place Debs à Woippy, pour la 18ème édition du Festival de l'écologie et de la nature du 5 au 11 octobre 2020.

L'occasion de réfléchir à la préservation de la nature et à son environnement de vie grâce à nombreuses conférences organisées, aux animations, expositions, projections...

Cette année, l'ambassadeur de l'Inde en France, M. Jawed Ashraf sera l'invité d'honneur du festival. Il proposera deux conférences les lundi 5 et mardi 6 octobre et pourra répondre aux questions des visiteurs.

Le Taj Mahal, le Bindi et le Sari, ses vaches sacrées et ses éléphants, la cardamone... Ce pays évoque des images aux mille couleurs et senteurs : un cadre idéal pour aborder la thérapie par les plantes et les bienfaits de l'Ayurveda.

Cédric Gouth, Maire de Woippy