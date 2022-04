Festival de l’oiseau et de la nature : gagnez votre séjour en Picardie maritime

Du 9 au 18 avril, à Abbeville et dans la baie de Somme, le Festival de l'oiseau et de la nature vous propose 10 jours d'évasion, de rencontres, de découvertes. Pour en profiter, France Bleu Picardie vous offre un séjour en Picardie maritime. Répondez au quiz et bonne chance !

La 31e édition du Festival de l'oiseau et de la nature a lieu du 9 au 18 avril 2022. C'est l'occasion de voir des expositions de photographies et d'art animalier, des documentaires, de participer à des ateliers et stages pour les adultes, des animations pour les enfants, et profiter de sorties nature guidées en famille ou entre amis.

France Bleu Picardie vous offre un séjour en Picardie maritime

France Bleu Picardie vous propose de gagner un séjour en Picardie maritime. Répondez au quiz ci-dessous. Le gagnant remportera une nuit pour deux personnes au Mercure Hôtel de France d’Abbeville, deux entrées pour le parc ornithologique du Marquenterre à St Quentin en Tourmont et deux entrées pour la maison de la baie de Somme à Lanchères.

