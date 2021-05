Festival de la Camargue et du Delta du Rhône du 12 au 17 mai

Le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône ouvre ses portes du 12 au 17 mai pour sa 13ème édition !

Sous une bannière commune, acteurs du territoire, associations environnementales, photographes, naturalistes, professionnels, artistes, scientifiques et pouvoirs publics s’associent une nouvelle fois autour du Festival de la Camargue pour échanger et débattre sur la nature et sur les grandes questions environnementales

Au programme, les expositions, des rencontres et débats, des Master Class Nature, le village des enfants, des stands spectacles et animations en journée

Pour sa 13ème édition le festival aura pour parrain le journaliste, présentateur et animateur incontournable de la télévision française, Jamy Gourmaud, plus connu sous le pseudo de Jamy, fervent défenseur de la planète.

