Festival manga : un week-end sous le signe des mangas et de la pop culture !

Ce sont les 21, 22 et 23 juillet 2023 que le CID de Deauville accueillera la première édition du festival manga.

Ce salon immersif et participatif vous propose des spectacles, des conférences, des ateliers, des projections, des expositions et des rencontres avec de célèbres invités. Mangakas, comédiens voix off, cosplayeurs et influenceurs seront au rendez-vous ! Retrouvez ici la liste de tous les invités.

Initiation aux arts martiaux, ateliers calligraphies, cuisine, créations de pokéball Yumigami et bien d'autres activités n'attendent plus que votre participation ! Retrouvez la liste des animations ici

Des exposants seront sur place pour vous faire découvrir leur univers. Des produits exclusifs et des objets de collection seront mis en jeu lors d'une vente aux enchères.

Le dimanche 23 juillet sur la scène principale se tiendra le concours de Cosplay du festival manga de Deauville organisé par l’Association Cosplay Yumigami. Le Cosplay consiste à incarner physiquement comme mentalement un personnage de manga, de jeu vidéo, de dessin animé, etc. Pour participer au concours, vous pouvez vous inscrire ici

Les passionnés de manga et plus largement de pop culture sont attendus nombreux au festival. L'équipe d'organisation espère enregistrer un total de 10 000 entrées !

Vous êtes intéressés par l'événement ? Parlons du tarif à prévoir pour y assister.