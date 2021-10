Fête bio et solidaire à Besançon

Le fête Bio et Solidaire de Besançon se déroule cette année encore en automne les 16 et 17 octobre 2021.

La fête bio et solidaire, c'est samedi 16 et dimanche 17 octobre, à partir de 10h, place de la Révolution à Besançon avec France Bleu Besançon.

Une édition à ne pas rater, toujours aussi conviviale et chargée de sens, pour le dernier week-end de l’été 2021. L’entrée dans l’automne se fera les paniers chargés de produits bio, locaux et de bonnes adresses pour consommer responsable et solidaire.

Un moment convivial de découverte et de partage pour mettre en relation les différents opérateur·rices de produits bio locaux et artisan·es solidaires avec les habitant·es de la Ville de Besançon et ses alentours, dans un cadre musical et festifUn.

Pour rendre ce moment encore plus agréable, tout un programme d’animations pour tous âges vous attend les deux jours. Le samedi soir Alfred Massaï, auteur-compositeur-interprète de Besançon, viendra enrober musicalement et ambiancer la Place de la Révolution avec ses « chansons apatrides ».

