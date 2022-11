Fête des produits de la Mer et du Terroir du 18 au 20 novembre à Cherbourg

Association Mer et terroir en Cotentin

26e édition de la Fête des Produits de la mer et du terroir

Du 18 au 20 novembre, des dégustations, des ateliers de cuisine, des exposants liés aux métiers de bouche animent la Grande Halle de La Cité de la Mer .

Chaque troisième week-end de novembre à Cherbourg-en-Cotentin, a lieu la Fête des produits de la mer et du terroir un événement organisé par l’association Mer et Terroir en Cotentin .

Au programme cette année :

Plusieurs animations proposées centrées sur le fromage, le miel ou encore la pomme, ainsi que des ateliers culinaires autour de la coquille Saint-Jacques, des huîtres... sans oublier un atelier chocolat spécial enfant !

Avis aux joueurs !

Durant le week-end une tombola est organisée par Manche Terroirs et Bienvenue à la ferme Normandie où deux paniers du terroir 100% produits locaux seront à gagner.

Une autre tombola est aussi organisée par les Amis du Jacques-Louise avec à la clé plusieurs Roses des vents du pêcheur normand. Pour les plus petits, un concours de coloriage a lieu sur le stand avec divers récompenses. À vos crayons !

Et si vous avez un petit creux pendant ce week-end tout est prévu !

Ce samedi une paëlla sera cuisinée par la Mancha de Cherbourg.

Le Vivier proposera quant à lui des assiettes de fruits de mer.

Des assiettes dégustation et des sandwichs à base de truite seront confectionnés par La Maison Saint-Lô, et un grilleur sera présent tout le week-end.

Les nouveautés 2022 :

De nouveaux producteurs rejoignent les festivités pour cette 26e édition :

Produits de la ruche : le miel

Truites fumées et ses dérivés

Pâtes fraîches

Tanneur maroquinerie

Savons et produits cosmétiques à partir des produits de la ruche

Producteur de whisky

Bières artisanales

Infos pratiques

Pour partager des moments 100% gourmands, rendez-vous du 18 au 20 novembre à Cherbourg.

Vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h

Dimanche de 10h à 18h

La Cité de la Mer, Allée du Président Menut, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Grande Halle sud

Restauration possible sur place.

Parking Gratuit

Entrée gratuite

Informations complémentaires sur le facebook de l'Association Mer et Terroir en Cotentin .