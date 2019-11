Fête des produits de la mer et du terroir du 22 au 24 novembre à Cherbourg

La 24ème Fête des produits de la mer et du terroir s’installe dans la Grande Halle de la Cité de la Mer à Cherbourg du 22 au 24 novembre 2019. Sur 1500m² près de 50 exposants de Normandie et d’ailleurs attendent tous les gourmands.

Cherbourg, Manche, France

Pendant trois jours, des dégustations, des ateliers de cuisine, des exposants liés aux métiers de bouche animent la Grande Halle de la Cité de la mer.

Sur la Fête des produits de la mer et du terroir seront présents des producteurs du réseau "Bienvenue à la Ferme" et de "Manche Terroirs.

Des alcooliers participent aussi à cette fête de la gastronomie et feront goûter bières, vins et cidres.

Les chefs de l’association "Manche Gastronomie du Terroir" proposeront des dégustations.

La Fête des produits de la mer et du terroir 2019 à Cherbourg en pratique :

Pour partager des moments 100% gourmands, rendez-vous du 22 au 24 novembre 2019 à Cherbourg.

Vendredi 22 novembre de 10h à 19h

Samedi 23 novembre de 10h à 19h

dimanche 24 novembre de 10h à 18h.

Grande Halle de la Cité de la mer, Allée du Président Menut, 50100 Cherbourg-en-Cotentin. Entrée sud.

Restauration possible sur place.

ENTRÉE GRATUITE