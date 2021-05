Deux cents antiquaires et brocanteurs sont de retour à Bordeaux, sur l’esplanade des Quinconces, du 4 au 13 juin 2021

Foire à la Brocante et antiquités des Quinconces à Bordeaux

Après deux foires annulées, en novembre 2020 et mai 2021, pour cause d’épidémie de Covid-19, la Foire à la brocante fait enfin son grand retour du vendredi 4 au dimanche 13 juin 2021 sur l'Esplanade des Quinconces à Bordeaux.

Sur les 12 hectares de l’esplanade des Quinconces, en plein centre-ville de Bordeaux, ce sont plus de 200 exposants, brocanteurs, antiquaires mais aussi horticulteurs, restaurateurs et confiseurs qui vous invitent à ce grand rendez-vous, véritable paradis des chineurs et des curieux.

10 jours de déballage !

Une édition du printemps 2021, qui aura une saveur toute particulière, aussi bien pour les exposants que pour les visiteurs, puisqu’elle marque un retour tant attendu après plusieurs mois de confinement. Vous cherchez un fauteuil Louis XV, des livres anciens, des aquarelles, du linge, des objets déco-vintages de ou de la vaisselle d’autrefois ? La Brocante des Quinconces est plus que jamais le rendez-vous à ne pas rater ! 200 exposants vous attendent.

Bertrand Lecat, antiquaire et organisateur de la Brocante Copier