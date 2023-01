Foire de la Chandeleur de Montebourg 2023 : toutes les informations sur France Bleu Cotentin

Créée par Henri Ier, le quatrième fils de Guillaume le Conquérant, la foire de la Chandeleur de Montebourg , première grande fête de l'année dans la région, est de retour pour le dernier week-end de janvier.

Au programme de la foire de la Chandeleur de Montebourg, des concours, mais pas que :

Vendredi 27 janvier : à partir de 11h inauguration et visite du chapiteau, accueil des personnalités, visite du concours agricole avec présentation de grandes laitières (place Pèlerin). En début d’après-midi, concours gastronomiques (thème « Tripes façon Montebourg et Pieds de porc à la Cassine »). Puis le grand concours interrégional de la race bovine normande à 14h.

Samedi 28 janvier : remise des prix et coupes du Concours Agricole à 11h30.

Dimanche 29 janvier : prestation à midi sur le parvis de l’église du groupe West Celtic Pipes and Drums puis toute l’après-midi dans la foire. Remise des prix du concours gastronomique par la Confrérie Cassine des chevaliers de Saint-Jacques de Montebourg en grande tenue (salle des fêtes).

Pendant les 3 jours il y a la possibilité de visiter le chapiteau géant et sa foire exposition situés place Saint-Jacques. Retrouvez aussi les pépiniéristes et stands divers ou encore la fête foraine.

Vous aurez également la possibilité de vous restaurer sur place ou bien par vente à emporter.

Concours agricole de la foire de la Chandeleur de Montebourg, 2020 - Ville de Montebourg

France Bleu Cotentin partenaire de la foire de Montebourg :

France Bleu Cotentin installe son studio mobile pour une émission spéciale le samedi 28 janvier de 7h à 10h et de 11h à 12h en direct de Montebourg avec Emmanuel Gouache.

Informations pratiques :

Entrée gratuite

Montebourg, 50310

Chapiteau : place Saint-Jacques

Concours : place Albert Pèlerin

Fête foraine : entre le chapiteau et l’église Saint-Jacques

Horaires :

Ouverture à 10h00