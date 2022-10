Foire Saint-Luc de Gavray-sur-Sienne : tout savoir sur France Bleu Cotentin

Foire millénaire (XIIe siècle) située entre Coutances et Villedieu-les-Poêles, la foire Saint-Luc de Gavray-sur-Sienne accueille chaque année près de 100 000 visiteurs et plus de 500 exposants qui se retrouvent pour un week-end festif sur une lande de 12 hectares non loin du château des Ducs de Normandie.

ⓘ Publicité

France Bleu Cotentin partenaire de la foire de Gavray-sur-Sienne

Pendant la durée de la foire, France Bleu Cotentin installe son studio mobile.

Détails de nos émissions :

Vendredi 14 octobre :

9h30 - 11h avec Stéphanie Barrier : côté expert puis côté cuisine

: puis 11h - 12h le jeu Chronoquizz avec Eric Delor

Samedi 15 octobre :

7h - 10h puis 11h - 12h avec Emmanuel Gouache

En dehors des émissions vous pouvez nous retrouver sur le stand du vendredi au dimanche pour gagner des goodies France Bleu Cotentin

Foire aux chevaux durant la foire Saint-Luc de Gavray-sur-Sienne

Au programme de la foire de Gavray-sur-Sienne, les rendez-vous habituels et des nouveautés :

Vendredi 14 octobre : à partir de 6h30 la célèbre foire aux chevaux (dont l'élection du meilleur poulain de la foire de Gavray 2022). Concours de modèle et d'attelage de Cobs Normands dans l'après-midi. Et tout au long de la journée la foire traditionnelle accompagnée de la fanfare luçernaise.

Samedi 15 octobre : présentation d'attelage des Cobs Normands. Animations équestres et ateliers par l'association Cava'l'drir . Animations de danse country avec l'association Gavray danse . Foire traditionnelle.

Dimanche 16 octobre : Animations équestres et ateliers par l'association Cava'l'drir. Animations de danse country avec l'association Gavray danse. Foire traditionnelle.

Pendant les 3 jours retrouvez la foire à la citrouille et ses concours. Le fameux concours de citrouilles décorées avec plus d'une centaine de participants chaque année. Quant au concours de la plus grosse citrouille, record à battre : 300kg (2021) !

Retrouvez aussi les démonstrations de Border Collies par l'association des chiens de bergers de la Manche.

Et tout ceci accompagné évidemment des déballeurs et exposants qui proposent leurs articles, des nombreux rôtisseurs et de la sensationnelle fête foraine, pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Attention, cette année pas de foire à la volaille en raison des mesures de lutte contre la grippe aviaire.

Citrouille de 300kg, record 2021 du concours de la plus grosse citrouille de la foire Saint-Luc de Gavray-sur-Sienne - Foire Saint-Luc de Gavray-sur-Sienne

Infos pratiques

Entrée gratuite.

Lande Saint-Luc, 50450 Gavray-sur-Sienne

En voiture

Parkings communaux aux abords du champ de foire :

3.5€ par véhicule

7€ par véhicule + remorques, camions ou vans

7€ par jour pour les camping-cars ou forfait de 14€ pour les 3 jours

Navettes au départ du bourg

1.5€ par personne aller-retour

Horaires

Vendredi dès 6h30 pour la foire aux chevaux

Samedi et dimanche 9h - 18h (foire et parc d'exposition)

Plan de la foire de Gavray 2022