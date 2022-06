France Bleu Gironde à Bordeaux fête le vin : découvrez le dispositif

France Bleu Gironde, partenaire de Bordeaux fête le vin du 23 au 26 juin. 4 jours pour parcourir les différents villages des appellations installés sur les quais. Des ateliers pour vous initier aux vins et des voiliers, les plus beaux, dont le Belem, amarrés face à l'esplanade des Quinconces et la place de la Bourse pour des visites. (Réservez vos billets pour les visites des voiliers ici)

France Bleu Gironde en direct de Bordeaux fête le vin

France Bleu Gironde installera son studio sur les quais et vous pourrez assister à différentes émissions.

Jeudi 23 juin :

De 12h à 13h, Willy Rovelli pour "On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission" De 14h à 15h, Rodolphe Martinez pour l'enregistrement de l'émission "Vino-Cité"

De 16h à 18h, Nicolas Fauveau et Olivier Cabrolier pour l'Happy Hour

Vendredi 24 juin :

De 16h à 18h, Nicolas Fauveau et Olivier Cabrolier pour l'Happy Hour

Samedi 25 juin :

De 16h à 19h, Julien de Jong pour un Happy Hour spécial

le public nombreux que les quais de Bordeaux pour la fête du vin © Radio France - FF

Pour le plus grand plaisir des amateurs de vin et de gastronomie, ou simplement des plus curieux, Bordeaux Fête le Vin vous propose un programme fait de rencontres, de pérégrinations et de découvertes.

L'accès au village est gratuit. Comme pour les précédentes éditions, un pass dégustation est en vente au prix de 21 euros (que vous pouvez acheter ici). Il comprend un verre de dégustation, 11 dégustations, un atelier, un tickarte TBM, des réductions et autres avantages.

En ce moment, vous gagnez vos pass dégustation sur France Bleu Gironde.