FRANCE BLEU La Rochelle en direct du festival de la BD d'Angoulême le jeudi 17 mars 2022

Daniel Gimeno et ses nombreux invités (dessinateurs, auteurs, organisateurs, etc...) vous proposent une émission en direct de 16h à 19h devant les nouveaux bureaux de France Bleu La Rochelle sur le parvis de la gare d'Angoulême.

Festival Bd Angoulême 2022 avec France Bleu La Rochelle - BDANGOULEME.COM

En raison de la pandémie, le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême prévu du jeudi 27 au dimanche 30 janvier a dû être reporté du 17 au 20 mars 2022.

LeFestival international de la bande dessinée d'Angoulême est le plus grand événement consacré à la bande dessinée de France. Doté d’un programme chargé mêlant expositions, dédicaces, spectacles ou encore concours, le Festival de la BD d’Angoulême fait chaque année, le bonheur de 200 000 visiteurs environ.

Au programme du Festival de la BD 2022, de quoi faire plaisir aux petits comme aux grands avec :

- Des expositions

Mortelle Adèle, l’exposition interdite aux nazebroques

Sous la plume d’Aude Picault

Christophe Blain, Dessiner le temps

Simon Roussin, la grande aventure

Camille Jourdy & Lolita Séchan, cachées ou pas

Building, Chris Ware

René Goscinny

Loo Hui Phang, écrire un métier

Shigeru Mizuki, contes d’une vie fantastique

Tatsuki Fujimoto, héros du chaos

- Des spectacles

Jazz à Vienne, concert dessiné avec Thomas de Pourquery & Fanny Michaëlis

Live Magazine

Le Petit Oiseau de Feu

- Des débats et conférences sur des thèmes d’actualité liés notamment à la littérature.

- Des dédicaces et des rencontres avec des auteurs, scénaristes, dessinateurs et bien d’autres venus du monde entier

- Des ateliers d’initiation à la BD

4 jours de Bd pour tous ! Festival de la bd d'angoulême du 17 au 20 mars 2022 © Getty - Frank Roth

Le Festival de la BD d’Angoulême remet chaque année des prix (Fauves) aux meilleurs artistes de BD de la compétition. Parmi les récompenses les plus prestigieuses et célèbres de la compétition se trouvent :

Grand Prix de la ville d’Angoulême , décerné par des auteurs internationaux

, décerné par des auteurs internationaux Prix de la bande dessinée alternative , destiné à l’ensemble des magazines, revues et autres traitant de la BD

, destiné à l’ensemble des magazines, revues et autres traitant de la BD Prix Goscinny, primant à la fois un scénariste confirmé et un autre en devenir.

Il est également possible de participer à des concours ouverts à tous : le Concours Jeunes Talents pour les jeunes adultes et le Concours de la BD scolaire pour les collégiens et lycéens.

Tarifs:

Pass 1 jour : 16€

Pass 4 jours : 40€