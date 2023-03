France Bleu Limousin, partenaire du Salon du Livre Jeunesse de Isle du 17 au 19 mars 2023

3 lieux pour profiter du Salon du Livre Jeunesse

Si vous êtes en quête de lecture pour enfants, le Salon du Livre de Jeunesse d 'Isle répondra à toutes vos recherches. Du 17 au 19 mars, les auteurs, illustrateurs et compagnies vous laissent à voir leurs dernières créations : ouvrages, contes et spectacles pour enfants.

Après une rencontre avec les enfants des écoles d'Isle et des ateliers ludiques les 16 et 17 mars, les invités du Salon vous attendent dans 3 lieux différents de la ville Samedi 18 et dimanche 19

Le Centre Culturel Robert Margerit, 2 rue du Général De Gaulle

L'Espace Générations, 1 allée des carrières

La Maison du Temps Libre, 1 avenue de la République.

Samedi 18, dimanche 19 mars, un Salon "Sauvagement" gratuit !

Le thème retenu pour cette 34ème édition est : Sauvage. Autour de ce thème, les auteurs invités et les libraires vous feront découvrir les nouveautés en littérature jeunesse. Des rencontres, des dédicaces et des découvertes durant 2 jours. L'entrée au salon et les spectacles sont gratuits (sans réservations mais à jauge limitée).

Auteurs présents au Salon du Livre Jeunesse d'Isle : Anne-Lise Boutin, Timothée Le Véel et Stéphane Servant. - Ville d'Isle

