France Bleu Lorraine vous donne rendez-vous à la 85e Foire Internationale de Metz

France Bleu Lorraine, partenaire de l'événement vous donne rendez-vous tous les jours en direct des allées de la FIM 2020 dès le 25 septembre. La Foire accueillera également le Salon Metz Nouvelles Mobilités et l'exposition "La Moselle déracinée", et toujours ses centaines de stands

Pendant 11 jours, Le Parc des Expositions de Metz Métropole accueille 350 boutiques à l'occasion de la Foire Internationale de Metz du vendredi 25 septembre au lundi 05 octobre 2020 pour répondre à tous vos souhaits.

L'habitat et à ses aménagements, le mobilier et la décoration, les innovations pratiques, le bien-être et la beauté, la gastronomie, l'artisanat, le jardin, le multimédia... une vingtaine de secteurs économiques regroupés en un seul endroit, de quoi trouver votre bonheur, des idées ou des réponses à vos projets.

France Bleu Lorraine est en direct de la FIM 2020

Du lundi au vendredi de 16h à 19h, retrouvez-nous sur le stand aux couleurs de France Bleu, au cœur de la FIM.

Samedis et dimanches de 11h à 12h30 nous serons en direct avec nos invités.

Salon Metz, nouvelles mobilités

Pour cette année exceptionnelle, la FIM propose un espace dédié aux nouvelles mobilités : voitures électriques; hybrides, vélos électriques...sur près de 4 000 m². Rendez-vous dans le Hall A pour le découvrir.

Vélo électrique © Getty

Exposition "la Moselle déracinée"

Découvrez une page de l'histoire de notre territoire au cœur de la Foire Internationale de Metz !

Après l'annexion de la Moselle pendant l'été 1940, près de 100 000 Mosellans sont expulsés brutalement, car jugés indésirables par le IIIe Reich, et accueillis dans tous les départements de la "zone libre".

C'est cette découverte de l'"Autre", cette part de notre histoire qui sera présentée lors de l'exposition originale, conçue avec le département de la Moselle sur plus 1000 m².

Expo Moselle Déracinée

Mesures sanitaires : tous engagés pour stopper l'épidémie

Afin d'identifier chaque visiteur (en cas de contamination), il vous sera demander de vous enregistrer via le QR Code visible au dos de chaque invitation, de présenter et de conserver ce code d'enregistrement jusqu'à la sortie de votre visite de la FIM.

Port du masque obligatoire pour tous et distanciation sociale respectée

Accueil de 5 000 personnes à l'instant T. Mise en place d'un système de comptage en entrée et en sortie de Foire

Mise à disposition et distribution de gel hydroalcoolique

Identification des participants - Recensement quotidien des exposants

Règles sanitaires

"Metz dit Merci"

En cette période particulière, la FIM participe à l'opération "Metz dit merci" Le principe de l'opération : tout le personnel de santé étant intervenu durant la crise sanitaire sur le territoire de Metz Métropole peut solliciter la ville pour obtenir cette carte donnant droit à un bouquet d’offres.

Le personnel soignant bénéficiera donc d'une entrée gratuite pour la Foire sur présentation de cette carte au guichet.

Metz dit merci

La FIM 2020 en pratique

Nouveaux horaires : 10h-20h tous les jours / lundi 5 octobre : 10h-17h

Les tarifs : 8€ par adulte, gratuit pour les -11 ans, réduits 5€ (CE, jeunes de 11 à 18 ans, étudiants, familles nombreuses, sur justificatifs) et réduits "FIM tranquille" 5€