France Bleu Lorraine vous donne rendez-vous à la 86e Foire Internationale de Metz

France Bleu Lorraine vous donne rendez-vous tous les jours en direct des allées de la FIM 2021 dès ce vendredi 24 septembre. Autour du fil rouge "mieux vivre et habiter autrement", la Foire proposera différents espaces, animations, expositions sur le sujet et toujours ses centaines de stands.

La Foire Internationale de Metz est de retour du vendredi 24 septembre au lundi 4 octobre 2021, c'est le rendez-vous incontournable dans le Grand-Est, le thème de cette année : Mieux vivre et habiter autrement.

Pendant 11 jours, le Parc des Expositions de Metz Métropole accueillera donc 350 boutiques : l'habitat et à ses aménagements, le mobilier et la décoration, les innovations pratiques, le bien-être et la beauté, la gastronomie, l'artisanat, le jardin, le multimédia... C'est ainsi une vingtaine de secteurs économiques regroupés en un seul endroit, de quoi trouver votre bonheur, des idées ou des réponses à vos projets.

France Bleu Lorraine est en direct de la FIM 2021

Du lundi au vendredi de 16h à 19h, retrouvez-nous sur le stand aux couleurs de France Bleu, au cœur de la FIM.

Samedis et dimanches de 11h à 12h30 nous serons en direct avec nos invités.

France Bleu Lorraine vous offre vos places pour profiter pleinement de la Foire : inscrivez-vous maintenant au Kiosque !

Les nouveautés 2021

Un point infos services consacré aux conseils relatifs à l'Habitat

consacré aux conseils relatifs à l'Habitat Un espace "réinventons votre intérieur" divisé en 3 univers et un point d'accueil : coin salon "cocooning chic", bureau "jungle ethnique" et salle à manger "vintage contemporaine" pour satisfaire tous les goûts et les envies

divisé en 3 univers et un point d'accueil : coin salon "cocooning chic", bureau "jungle ethnique" et salle à manger "vintage contemporaine" pour satisfaire tous les goûts et les envies Un espace de 2000 m² consacré aux artisans locaux du meuble, de l'aménagement et de la décoration : point info service "Made in Grand Est", des espaces de fabricants de meubles, designers et décoration et une exposition sur l'histoire du siège de Made in Grand Est

: point info service "Made in Grand Est", des espaces de fabricants de meubles, designers et décoration et une exposition sur l'histoire du siège de Made in Grand Est Découvrez le concept Tiny House, ou micro maison, qui concentrent tous les éléments et le confort d'une maison dans un espace minimal (20 m² en moyenne).

Illustration de Tiny House © Getty

Les derniers préparatifs

Retrouvez Michel Coqué ( Directeur Général de Metz Evenements) au micro de Marc Grandmontagne

Michel Coqué - FIM 2021 Copier

Exposition "De la matière à l'objet...créativité & savoir-faire des artisans d'art"

Sur plus de 1200 m², découvrez exposition, démonstrations et animations autour de la créativité et du savoir-faire des artisans d'art.

Les métiers d'art seront ainsi représentés par de nombreux artisans qui auront à cœur de vous faire découvrir leurs créations et savoir-faire : forgeron d'art (Geoffrey Weibel), coutelier d'art 'Michaël Lorazo), orfèvre (Isabelle Fustinoni), arts verriers (Eri Maeda, Julie Gonce) et souffleurs de verre (Les Infondus), ébénistes (Ben et Manu, Sacha Tognolli) ou encore créateur de mobilier (Loïc Buonomo).

Soufflage de verre (illustration) © Getty

Zoom sur les animations proposées

Un grand jeu concours des écoles 2021 est organisé, toujours en lien avec le fil rouge de cette année, autour de l'idée de mieux vivre et habiter autrement !

Les écoliers sont invités à imaginer leur maison idéale puis à en créer une maquette en utilisant au maximum des matières recyclées. A gagner - pour les premiers prix - des entrées pour réaliser une sortie scolaire au Parc Walygator, à l'aquarium d'Amnéville ou une visite guidée de la Cathédrale St Etienne.

Le bulletin d'inscription est à télécharger sur le site de la Foire de Metz.

De Frankenstein à Madame Butterfly avec l'Opéra-Théâtre de Metz

Rendez-vous dimanche 26 septembre à 14h et à 16h pour découvrir la toute nouvelle production de Frankenstein Junior, comédie musicale délirante présentée par l'Opéra-Théâtre de Metz.

L'Opéra-Théâtre de Metz proposera également une exposition de costumes réalisés dans ses ateliers de fabrication, mais aussi des éléments permettant d'en découvrir le processus de création.

Une exposition qui mettra ainsi en lumière les costumes de Madame Butterfly (Puccini) ou encore de Rigoletto (Verdi) mais qui présentera également des planches de recherches, des maquettes sur les plus grands airs d'opéra.

La FIM 2021 en pratique