France Bleu Lorraine vous donne rendez-vous à la Foire Internationale de Metz

Metz, France

Le Parc des Expositions de Metz Métropole accueille 550 boutiques et plus de 1500 marques à l'occasion de la Foire Internationale de Metz du vendredi 27 septembre au lundi 7 octobre. L'habitat et à ses aménagements, le mobilier et la décoration, les innovations pratiques, le bien-être et la beauté, la gastronomie, l'artisanat, le jardin, le multimédia... une vingtaine de secteurs économiques regroupés en un seul endroit, de quoi trouver votre bonheur, des idées ou réponse à vos projets. Et à découvrir également, l'univers de l'invité d'honneur 2019, 1200 m² dédiés au Vietnam : culture, coutumes, cuisine, artisanat, vêtements, produits de bien-être, thés et gastronomie.

France Bleu Lorraine est en direct de la FIM 2019

Du lundi au vendredi de 16h à 19h, retrouvez-nous sur le stand aux couleurs de France Bleu, au coeur de la FIM. Nous recevons des invités qui vous feront découvrir les coulisses et attraits de la FIM.

Samedis et dimanches de 11h à 12h30 nous serons en direct avec nos invités.

Nous vous invitons également à venir assister à la réalisation de délicieuses recettes avec nos chefs, en direct sur notre stand entre 14h et 16h les weekends.

Tentez de gagner votre vélo électrique

La FIM c'est aussi l'occasion pour France Bleu Lorraine de vous offrir des cadeaux. Rendez-vous sur le stand de France Bleu pour retirer votre carte à gratter. Deux chances de gagner : au grattage et au tirage. Il y a des goodies et un magnifique vélo électrique à remporter.

La FIM, se sont aussi de nombreuses animations

Des nocturnes festives,

Une trentaine de conférences, ateliers et tables rondes,

Plus de 40 000 eurs de cadeaux à gagner dont un magnifique voyage au Vietnam,

Des démonstrations de matériel militaire,

Les concours de la meilleure baguette, galette, charcuterie, pâtisserie...

Un espace Orientation métiers pour les jeunes, etc...

Retour en images sur la FIM 2018 pour vous donner un aperçu de ce que vous propose ce grand événement en Moselle :