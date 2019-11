France Bleu Lorraine vous invite au Salon de la Gourmandise d'Epinal

Épinal, France

Parrainé par Jonathan Mougel (M.O.F Pâtissier-Confiseur 2019), cette nouvelle édition du rendez-vous spinalien nous donne encore l'eau à la bouche ! 120 exposants de tous les terroirs de France vous attendent pour célèbrer ce que la Gourmandise à de plus beau à vous offrir.

Affiche du salon - Rotary Club d'Epinal

Comme d'habitude, des animations viendront rythmer le salon. Parmi les temps forts, une nouveauté : un concours de cuisine intergénérationnelle où des grand-parents s'affronteront, accompagnées de leurs petits-enfants. Placé sous le signe de la transmission, ce concours aura lieu le dimanche 17 à partir de 10h. Autre temps fort : les défilés de mode culinaire ! Oui oui, vous avez bien lu ! Chocolat, pain, pâtisserie : 4 défilés étonnants seront proposés pendant le salon. Et bien évidemment, des démonstrations, des animations pour enfants ou encore un concours de dressage de table par les jeunes talents vosgien... Il y'en aura pour tout le monde. Pour en savoir plus sur le programme, c'est ici !

L'autre particularité de ce salon : c'est son penchant solidaire ! Avec une entrée de 5€ (comprenant un verre à dégustation et 2 billets de tombola) vous aidez une oeuvre caritative sponsorisée par le Rotary Club d'Epinal. Cette année, il s'agit de pouvoir offrir l'éducation et la formation d'un chien à destination d'une personne en situation de handicap avec l'association Handi'chiens. Plus de détails sur cette bonne action et celles passées juste ici !

France Bleu sera présent au Salon le Samedi 16 de 11h à 12h30 et de 16h à 18h avec Frédérique Brun pour vous faire vivre ce salon !

Vous l'avez compris, aller au Salon de la Gourmandise, des Vins et des Arts de la Table c'est se faire du bien en faisant du bien ! France Bleu Lorraine vous offre d'ailleurs vos places au 03.83.36.20.20. Bonne chance à tous !