France Bleu Vaucluse en direct à la nouvelle Foire antiquités et brocante à l'Isle sur la Sorgue

Retrouvez-nous à l'Isle sur la Sorgue en direct de la nouvelle Foire internationale antiquités et brocante le 7 avril toute la journée. Au programme expertises et conseil pour bien chiner, des invités, des objets rares ou insolites et de la bonne humeur !