Gagnez une machine à coudre sur France Bleu Limousin à l'occasion du Salon Mille et une idées de Brive

Le Salon Mille et une idées se tiendra à Brive, espace des Trois Provinces de Brive les 18, 19 et 20 février. A cette occasion, France Bleu Limousin vous offre une machine à coudre !

Le fait-main a la côte !

Le fait-main est à la mode parce que chaque création est unique, mais il est aussi tendance parce qu'il exprime l'envie de consommer autrement. Le fait-main est satisfaisant : on fabrique, on détourne et parfois on redonne vie, on mixe les techniques et les matières, on invente et on sublime toujours !!

C’est tellement plaisant de laisser libre cours à notre imagination et tellement satisfaisant de pouvoir dire " c’est moi qui l’ai fait " !

Trois jours de loisirs créatifs à Brive

Pour tous les passionné(e)s de tricot, broderie, couture, cosmétique...Le Salon Mille et une idées est un puit de trucs, d'astuces, de matériels et surtout de bons conseils ! C'est l'occasion de donner libre court à votre désir de création et à votre imagination avec des modèles inspirants et les nouveautés.

​Le salon est aussi l'occasion d'échanger et de partager avec des créateurs.

Le Salon Mille et une idées s'arrête à Brive avec France Bleu Limousin

​

Sans oublier les fournitures pour les activités des enfants qui aiment bricoler autant que nous et les ateliers proposés durant ces 3 jours de loisirs créatifs !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

France Bleu Limousin s'associe au Salon Mille et une idées pour vous offrir une machine à coudre de marque Janome. Le gagnant sera désigné le 17 février en direct sur France Bleu Limousin à 17H15.

Bonne chance à tous ​!!

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

​