Gagnez vos invitations pour la Nocturne France Bleu Provence de la Foire de Marseille 2022 du 24 septembre

Comme chaque année France Bleu Provence vous offre vos invitations pour une soirée-concert au coeur de la Foire de Marseille.

Et pour cette édition 2022, on ne déroge pas à la règle : Passez votre soirée en compagnie de avec Dj DJEL de la FONKY FAMILY pour un DJ-SET de folie !

Avec vos invitations fraichement gagnées, vous devrez vous rendre sur le stand France Provence - France 3 Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Début du Dj Set de DJ DJEL et de la Deejay School ACADEMIX à 20H

2000 invitations à gagner en ligne

Pour retirer vos invitations, il vous suffit de vous inscrire via ce formulaire ci dessous. Attention, 2 invitations maximum par inscriptions.

Au programme de la foire internationale de Marseille cette année

Cette année, plus que jamais, la Foire est le rendez-vous de la rentrée pour tous les gourmands et gourmets.

Pendant 11 jours, le Parc Chanot devient le plus grand restaurant de la région. Il rassemble cuisiniers traditionnels, food trucks, producteurs du terroir sur près de 10 000 m² pour satisfaire toutes les envies.

À travers de nombreuses animations, la Foire permettra à son public de rencontrer des artisans, chefs et restaurateurs, de découvrir des saveurs de Méditerranée et d’ailleurs, et de « déguster » dans une ambiance conviviale. A noter la présence du chef Norbert Tarayre, parrain de la Foire de Marseille 2022.

Visuel Foire de Marseille 2022 - Foire de Marseille

La Foire sera également l’occasion de découvrir l'offre de près de 1000 exposants, et une foule de nouveautés, dans tous les secteurs représentés. Dans cette nouvelle édition, le Trophée Gustave qui met en avant les innovations régionales destinées à améliorer le quotidien du grand public.

La Foire Internationale de Marseille, c’est aussi le rendez-vous d’affaires de la rentrée. Avec ses 100 000 m2 d’exposition en intérieur et en extérieur et ses quelques 300 000 visiteurs attendus, elle offre une superbe vitrine aux exposants. Une édition 2022 au cœur de Marseille pour une édition gourmande qui promet de beaux moments de partage et de retrouvailles.

Consultez le programme 2022 de la Foire de Marseille