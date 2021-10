Geek-Days à Caen : portrait de l'un des meilleurs joueurs de E-Sport en France

Les pieds sur les pédales, les mains sur le volant… On y croirait presque ! Et pourtant, Léo a bien une manette entre les mains et ne conduit pas vraiment une voiture de sport. Etudiant dans la vie, joueur de E-Sport automobile à la maison, il participera ce lundi 18 octobre à une compétition internationale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne se rendra pas à l'un des plus grands rendez-vous de jeux vidéos en France qui se tiendra ce samedi 16 et dimanche 17 octobre pour la première fois au parc des expositions de Caen (Calvados) : Les Geek Days.

Des heures d'entrainement par jour

Pour préparer ce genre de course, le jeune homme de 18 ans joue une à trois heures de manière quotidienne à la Play Station 4 (PS4). "Il ne faut pas non plus jouer 5 h par jour parce que sinon on en a plein la tête. Il faut savoir faire une petite pause, ça fait toujours du bien", témoigne-t-il.

Pour l'instant, le E-sport représente simplement une passion pour Léo qui rêve néanmoins de devenir un joueur professionnel, à l'instar d'un autre Normand, Léo Robine, qui s'est envolé en mars 2021 vers le Japon pour rejoindre une nouvelle équipe internationale. "Ca permet de se vider la tête et de penser à autre chose que les études et le travail", ajoute le jeune amateur de E-Sport automobile.

C'est quelque chose qui prend de plus en plus d'essor auprès des jeunes d'aujourd'hui

Depuis sa chambre à Maltot près de Caen, il se classe parmi les 500 meilleurs joueurs français et 10 000 premiers en Europe et en Asie (Eurasie). A ce jour, près de 10 millions de personnes jouent à Gran Turismo Sport, un des jeux auquel il se connecte régulièrement. "Je pense que c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'essor auprès des jeunes d'aujourd'hui notamment parce que c'est une autre source de divertissement et que ça change des films et des séries…"

Si Léo rêve d'en faire son métier, sa mère, Isabelle n'est pas vraiment du même avis. "Je suis fière mais je ne suis pas vraiment très fan de ça. Bien-sûr je suis contente pour lui s'il s'éclate, mais je lui dis toujours qu'il n'y a pas que ça dans la vie et qu'il doit avancer aussi dans ses études", s'inquiète-t-elle.

61 % de la population joue aux jeux-vidéos

De son côté, Léo aimerait que le E-Sport se démocratise encore un peu plus et soit reconnu comme un véritable sport. Aujourd'hui en France, près de 61% de la population avoue jouer aux jeux vidéos selon le CNC (centre national du cinéma et de l'image animée). Le Comité international olympique a organisé les premiers « Olympic Virtual Series » qui se sont tenus entre le 13 mai et le 23 juin dernier. Les meilleurs joueurs du monde se sont affrontés sur des compétitions en ligne de cyclisme, voile, aviron, baseball et de course automobile.